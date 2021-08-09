Общество 09.08.2021 17:57
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09.08.2021 17:57
Строительные работы закипели на второй стройплощадке третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу – началось возведение четырехполосного моста через ерик Осинки в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» к комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на участке ведется подготовка территории к устройству буронабивных свай.
На первой стройплощадке на съезде с трассы на Лебяжью поляну продолжаются подготовительные земляные работы, снято 17 тысяч кубометров грунта. Плодородный слой почвы используют для рекультивации откосов новой магистрали третьего пускового комплекса.
Возведение 14-километрового комплекса проводится в несколько этапов. На первом этапе уже начато строительство развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Также предстоит построить два моста через ерики Гнилой и Осинки и основной ход трассы протяженностью 4,5 км. Третий пусковой комплекс свяжет построенные ранее мосты через Ахтубу и Волгу и выведет транзитный поток за пределы поселков Среднеахтубинского района. В качестве компенсации высадят более 200 тысяч деревьев, адаптированных к местному климату – это в десятки раз больше, чем будет вырублено ради стройки. За всеми растениями местные лесничества организуют уход и наблюдение.
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