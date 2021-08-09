В Волгограде 21-летняя девушка умерла от коронавируса

Общество 09.08.2021 15:43
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09.08.2021 15:43
Молодая волгоградка умерла от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, девушка была госпитализирована в областную клиническую больницу №1, где у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. При жизни волгоградка страдала заболеванием эндокринной системы. Эта девушка стала самой молодой жертвой коронавируса в регионе.
Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались 16 человек. Одиннадцать из них – пожилые люди. Но есть и те, кому до пенсии было еще далеко. Так, не смогли побороть коварную болезнь 37-летняя жительница Волгограда, 54-летняя волжанка, а также 46-летняя и 53-летняя женщины из Палласовского района.
Новые случаи зарегистрированы по итогам прошедшего дня в 19 районах Волгоградской области, а также в Волгограде (127) и в Волжском (97). Вспышка заболевания зафиксирована во Фроловском районе – здесь инфекцию выявили сразу у 26 человек.
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