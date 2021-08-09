В Волгограде брошенному в больнице 2-летнему ребенку вернули маму





Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по ситуации с ребёнком в больнице Волгограда, где двухлетнего мальчика оставили одного без присмотра взрослых и заперли в больничной палате. Как сообщает ИА «Высота 102», детский обмудсмен весьма эмоционально отреагировала на произошедшее: «Когда я вижу подобное, хочется спросить: «Это точно лучше для ребёнка?» Мальчика поместили в больницу по акту ПДН и поместили в палату одного, без присмотра взрослых... Мы связались с регионом, сейчас вопрос решен и вместе с малышом находится его мама. Еще мы связались с ассоциацией организаций по защите семьи и в ближайшее время маму с ребёнком навестят в больнице, обсудят - какая помощь необходима семье, также подключены органы системы профилактики. Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру, теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», - прокомментировала ситуацию Анна Кузнецова.

Напомним, ранее в СУ СК по Волгоградской области заявили, что проводят проверку по факту распространенного в соцсетях и СМИ видео, запечатлевшего закрытого в боксе 2-летнего мальчика, находящегося в антисанитарных условиях. Следователи даже приехали ночью в больницу №8 Тракторозаводского района, чтобы убедиться, как ухаживают за мальчиком, но мальчик был чисто одет и спал. Выяснилось, что ребенок попал в больницу после того, как его мама отдала малыша соседям, чтобы он не мешал ей употреблять спиртные напитки. Прокуратура также проводит проверку по данному факту.

Ранее Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в правительство России предложение разработать и утвердить стандарт услуги по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в медицинской помощи.



