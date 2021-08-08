Общество

В Волгоградской области снизилось количество новых случаев COVID-19

Общество 08.08.2021 12:59
0
08.08.2021 12:59


В Волгоградской области диагноз коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтвердился еще у 326 человек. Это чуть меньше, чем за предыдущий день, когда был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заболевших – 330 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также стало известно еще о 15 умерших от COVID-19. Список жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет – всего в регионе уже 1938 человек скончались от инфекции. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
08.08.2021 12:03
Общество 08.08.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2021 11:41
Общество 08.08.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 18:19
Общество 07.08.2021 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 16:12
Общество 07.08.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 12:52
Общество 07.08.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 12:32
Общество 07.08.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 10:56
Общество 07.08.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2021 08:58
Общество 07.08.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 20:14
Общество 06.08.2021 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 17:49
Общество 06.08.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 17:38
Общество 06.08.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 15:41
Общество 06.08.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 15:35
Общество 06.08.2021 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 15:11
Общество 06.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2021 13:37
Общество 06.08.2021 13:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
Следователи нагрянули ночью в больницу Волгограда к двухлетнему ребенкуСмотреть фотографии
14:49
Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области снизилось количество новых случаев COVID-19Смотреть фотографии
12:25
«Не успел снять бампер»: сбившему насмерть ребенка жителю Волгоградской области грозит арестСмотреть фотографии
12:08
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в ТокиоСмотреть фотографии
12:03
Повара из Индии показали мастер-класс на полигоне под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Аномальная жара возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:25
В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыскиСмотреть фотографии
09:55
В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановкуСмотреть фотографии
20:12
«Везите сами»: внучка умершего заслуженного педагога не может забрать его тело из морга ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
Ямы-«ловушки» подкарауливают жителей улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде отремонтируют 15 автодорог за четверть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:01
Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде около строительной базы нашли ногу человекаСмотреть фотографии
12:52
Владельцам приговоренных к сносу коттеджей под Волгоградом дали надеждуСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области не могут переломить наступление коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
ЦРБ оплатит жительнице Волгоградской области расходы на перевозку тел родственников в моргСмотреть фотографии
10:15
«Вам за них платят»: в Волгограде кондуктор трамвая довела до слез маму ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
08:58
Экс-депутат и почетный гражданин Волгоградской области скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
20:14
Росстат шокировал новыми данными о смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
Трехлетняя девочка утонула в бассейне в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:49
Два человека заразились лихорадкой Западного Нила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
Больше половины автодорог в Волгоградской области не отвечают нормативамСмотреть фотографии
15:41
Двоих волгоградцев наградили за поимку маньяка-педофилаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградка умерла от COVID-19 после отдыха в другом регионеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковкуСмотреть фотографии
13:37
В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистроСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 