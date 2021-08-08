В Волгоградской области снизилось количество новых случаев COVID-19

Общество 08.08.2021 12:59
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08.08.2021 12:59
В Волгоградской области диагноз коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтвердился еще у 326 человек. Это чуть меньше, чем за предыдущий день, когда был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заболевших – 330 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также стало известно еще о 15 умерших от COVID-19. Список жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет – всего в регионе уже 1938 человек скончались от инфекции.
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