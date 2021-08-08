Повара из Индии показали мастер-класс на полигоне под Волгоградом (ВИДЕО)











Мастер-класс по приготовлению супа далкарри, мяса птицы тандури, выпеканию хлеба роти провели индийские повара и хлебопеки на военном полигоне в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, за 2,5 часа на открытой плите они выпекли тысячу лепешек – по две штуки на каждого участника учения.





Напомним, на полигоне Прудбой в Волгоградской области проводится совместное российско-индийское учение сухопутных войск «Индра-2021». Для индийских военнослужащих созданы все необходимые условия для полноценной боевой учебы, включая питание с учетом особенностей национальной кухни. Хлебопеки и военные повара России и Индии обмениваются опытом по организации питания.

По оценке российских военнослужащих, блюда индийской кухни имеют особый пряный вкус и аромат. Также на каждого участника учения в сутки выделяется по 3 литра питьевой воды.









Совместные российско-индийские учения продлятся в Волгоградской области до 13 августа. В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Фото: пресс-служба Южного военного округа