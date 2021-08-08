Аномальная жара возвращается в Волгоградскую область





Сегодня и завтра в Волгоградской области ожидается сильная жара. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение о неблагоприятных погодных условиях сегодня распространило региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, в дневные часы температура воздуха поднимется до 40-41 градуса выше нуля. По возможности лучше не выходить из дома в пик жары, носить головные уборы и удобную одежду, пить больше воды.



