В Волгоградской области не могут переломить наступление коронавируса





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом. Это – абсолютный максимум в суточной статистике за все время эпидемии. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также стало известно еще о 16 скончавшихся. Всего в регионе уже 1923 человека умерли от этой инфекции.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в регионе последние недели. Практически каждый день отмечен новым антирекордом по количеству заболевших и умерших.



