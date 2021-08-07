Общество 07.08.2021 08:58
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07.08.2021 08:58
В Волгограде накануне скончался Альберт Николаевич Орлов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Почётного гражданина Волгоградской области.
Альберт Николаевич являлся председателем областного исполкома (1985 - 1990 гг), депутатом Верховного Совета РСФСР.
Он родился 13 апреля 1938 года в селе Петровка Киквидзенского района Сталинградской области. В конце 80-х годов работал председателем исполкома Волгоградского областного Совета народных депутатов. Неоднократно был отмечен за свой вклад в развитие региона, в том числе награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
Фото Волгоградской облдумы.
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