Росстат шокировал новыми данными о смертности в Волгоградской области

Общество 06.08.2021 20:14
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06.08.2021 20:14
В Волгоградской области в июне этого года умерли 3145 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, это на 322 человека больше, чем в июне прошлого года. Рост смертности зафиксирован на уровне 14,2%. За шесть месяцев этого года в регионе печальный список пополнили 19971 человек. Это на 3074 человека больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Смертность выросла на 18,2%. Слабым утешением можно считать тот факт, что в этом году в регионе родились на 11 младенцев больше, чем в прошлом – 9255 против 9244. Рождаемость увеличилась всего на 0,1%.
Естественная убыль населения за полгода составила 10716 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже – 7653 человека.
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