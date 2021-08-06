Росстат шокировал новыми данными о смертности в Волгоградской области





В Волгоградской области в июне этого года умерли 3145 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, это на 322 человека больше, чем в июне прошлого года. Рост смертности зафиксирован на уровне 14,2%. За шесть месяцев этого года в регионе печальный список пополнили 19971 человек. Это на 3074 человека больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Смертность выросла на 18,2%. Слабым утешением можно считать тот факт, что в этом году в регионе родились на 11 младенцев больше, чем в прошлом – 9255 против 9244. Рождаемость увеличилась всего на 0,1%.

Естественная убыль населения за полгода составила 10716 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже – 7653 человека.