



В Волгоградской области с начала года зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается комарами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Волгоградская область является эндемичной территорией по лихорадке Западного Нила, случаи заболевания этой инфекцией регистрируются ежегодно. Для лихорадки Западного Нила характерна летне-осенняя сезонность, обусловленная активностью переносчиков - комаров.

В редких случаях, приблизительно у 1 из 150 инфицированных людей развивается тяжелая форма заболевания, основным симптомом которой является тяжелейшее поражение нервной системы – энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг). Приблизительно 1 из 10 человек, у которых развивается тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, умирает.

Наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, лица с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек, перенесшие трансплантацию органов.

Вакцина против вируса Западного Нила не разработана, лечение симптоматическое.

Риск инфицирования вирусом Западного Нила снизить возможно. С этой целью необходимо всегда иметь защиту от укусов насекомых.

Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила - предотвратить укусы комаров.



