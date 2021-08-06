Общество

Два человека заразились лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области

Общество 06.08.2021 17:49
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06.08.2021 17:49


В Волгоградской области с начала года зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается комарами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.
Волгоградская область является эндемичной территорией по лихорадке Западного Нила, случаи заболевания этой инфекцией регистрируются ежегодно. Для лихорадки Западного Нила характерна летне-осенняя сезонность, обусловленная активностью переносчиков - комаров. 
В редких случаях, приблизительно у 1 из 150 инфицированных людей развивается тяжелая форма заболевания, основным симптомом которой является тяжелейшее поражение нервной системы – энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг). Приблизительно 1 из 10 человек, у которых развивается тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, умирает.
Наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, лица с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек, перенесшие трансплантацию органов.
Вакцина против вируса Западного Нила не разработана, лечение симптоматическое.
Риск инфицирования вирусом Западного Нила снизить возможно. С этой целью необходимо всегда иметь защиту от укусов насекомых.
Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила - предотвратить укусы комаров. 

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