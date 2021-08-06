Общество 06.08.2021 17:38
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06.08.2021 17:38
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в Волгоградской области составила 58,8%, местного значения – 43,2%. Такие данные на конец 2020 года, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня Волгоградстат.
Наиболее благоустроенными являются федеральные дороги в связи с наличием твердого усовершенствованного покрытия.
Среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область после Краснодарского края находится на втором месте по протяженности автомобильных дорог общего пользования - 35813,2 км. Из них 16653,4 км имели твердое покрытие, усовершенствованное покрытие – 15235,7 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составил 46,5%.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 148 километра на 1 000 квадратных километров территории, что больше уровня 2019 года на 0,6%.
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