



Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в Волгоградской области составила 58,8%, местного значения – 43,2%. Такие данные на конец 2020 года, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня Волгоградстат.

Наиболее благоустроенными являются федеральные дороги в связи с наличием твердого усовершенствованного покрытия.

Среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область после Краснодарского края находится на втором месте по протяженности автомобильных дорог общего пользования - 35813,2 км. Из них 16653,4 км имели твердое покрытие, усовершенствованное покрытие – 15235,7 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составил 46,5%.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 148 километра на 1 000 квадратных километров территории, что больше уровня 2019 года на 0,6%.



