Ямы-«ловушки» подкарауливают жителей улицы в Волгограде





Открытые канализационные колодцы вызывают беспокойство у жителей улицы Гнесиных в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" местный житель Владимир Козлов, в ночь на 23 июля злоумышленники похитили крышки четырех канализационных люков с водяных колодцев частных домовладений, расположенных на дороге общего пользования. Владельцы домов вызвали полицию, которая зафиксировала факт кражи. Задержать воров и найти похищенные люки пока не удалось. Открытые канализационные колодцы местные жители закрывают, чем могут: ветками, досками и другими подручными материалами.

"Я переживаю, что в эти люки может кто-нибудь провалиться. Там глубина более 3 метров! В одном люке какие-то штыри, в другом провода. Вы представляете, что будет, если туда упадет человек? А если ребенок? Я куда только не обращался. В администрацию звонил, в водоканал. Толку нет. Мы люки закрываем, а машины все сбивают и это продолжается уже две недели", - посетовал Владимир Козлов. Волгоградец недавно изложил проблему в письме и отнес его в департамент городского хозяйства Волгограда в надежде, что там помогут. "Странная ситуация получается. Найти ответственного, кто должен устранить проблему, почти невозможно. А представляете, если трагедия произойдет? Виновного сразу найдут!", - возмущается волгоградец.

В "Концессиях водоснабжения" информагентству сообщили, что, к сожалению, проблема кражи канализационных люков сейчас актуальная. "Что касается ситуации с отсутствием крышек люков по адресу ул. Гнесиных, 36-41, то эти канализационные колодцы находятся на частных абонентских сетях и не обслуживаются "Концессиями". Установить новые крышки должны собственники этих сетей", - пояснили ИА "Высота 102" в компании.



