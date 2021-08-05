



«Волгоградэнергосбыт» приглашает юридических лиц перейти на электронный документооборот – современный и надёжный способ взаимодействия с компанией.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без электронного документооборота: многие предприниматели и организации пользуются электронной почтой, заполняют электронные декларации для налоговой службы, ведут бухгалтерскую отчётность и принимают первичные документы в электронном виде. Внедрение системы электронного документооборота также доказало свою эффективность в сложный период ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Это позволило работать без каких-либо преград, а главное – безопасности для здоровья.

Поэтому в настоящее время всё больше организаций переходят на дистанционное взаимодействие и с энергосбытовой компанией. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уже более 7 тысяч предприятий и учреждений на деле оценили преимущества безбумажного обмена информации. Ведь это позволяет существенно экономить время на поездках в офис поставщика ресурса для сдачи отчетов и документов по договору, сокращает затраты на печать, а также помогает избежать ошибок в отчетности. Кроме того, отказ от бумаги – вклад в сохранение природы.

Сегодня квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно получить бесплатно. С недавнего времени и затраты, и функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возлагаются на Федеральную налоговую службу России (согласно Федеральному закону от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи»). Поэтому электронный документооборот стал еще доступнее.

Налоговые органы Волгоградской области участвуют в реализации пилотного проекта по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона. Для получения КЭП можно обратиться в любой налоговый орган региона по адресу, размещенному в разделе «Контакты» , или записавшись на прием через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»



