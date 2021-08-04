Улицу Мира в Волгограде зачистят от рекламы





Провести встречу с молодежью на базе центра компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ» для обсуждения вопросов дальнейшего обустройства поймы реки Царицы и других пространств – с такой инициативой выступил на сегодняшнем заседании градостроительного совета Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, помимо создания принципиально новых точек благоустройства в центре внимания — сохранение наследия предыдущих поколений, исторических ансамблей. Один из таких примеров — улица Мира. Прозвучало предложение вернуть ей исторический облик: убрать рекламу, все то, что закрывает красоту комплекса.

Кроме того, рассматривается инициатива по установке в центре города памятника строителям. Ранее власти заявляли о планах поставить этот памятник в Сурском сквере.



