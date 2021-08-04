Замглавы Минстроя понравилась волгоградская школа





Новую школу на 800 мест, построенную в Кировском районе Волгограда по нацпроекту, осмотрел сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, федеральный чиновник также ознакомился с проектом комплексного развития территорий на примере микрорайона "Санаторный" и дал ему высокую оценку.

"В 2017 году я впервые осматривал эту территорию - была холмистая местность. Такую застройщики, как правило, не очень любят. Но изменения произошли огромные", - отметил Юрий Гордеев. По его словам, появление такого микрорайона в Волгограде - заслуга руководства города и области. Компанию заместителю министра сегодня составил губернатор Андрей Бочаров и мэр Виталий Лихачев, а также представители строительной отрасли региона.





Они прошли по этажам новой школы, осмотрели столовую, спортзал, кабинеты и лаборатории для старшеклассников, для начальных классов, оценили результат создания на прилегающей территории спортгородка и зон отдыха. Это учебное заведение начали строить в марте 2020-го, а уже в этом году за парты здесь сядут 800 учеников. Новая школа завершит перевод всех обучающихся Кировского района Волгограда в первую смену.





"Это важный и долгожданный объект. Все заложенные требования в полном объеме выполнены. И большинство материалов, из которых построена школа, произведены в Волгоградской области. Это дает дополнительные возможности развивать строительную отрасль", - отметил Андрей Бочаров. Глава региона также поблагодарил Минстрой РФ за конструктивное взаимодействие, в результате которого удается улучшать инфраструктуру в Волгограде и районах области.





Так, на 2022-2024 годы Волгоградской области по государственной программе одобрено финансирование в 2,7 млрд рублей, что позволит продолжить работы по совершенствованию необходимой инфраструктуры в новых микрорайонах.

В обладминистрации сообщили, что в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев примет участие в заседании Градостроительного совета, ознакомится с крупными проектами благоустройства в Волгограде, жилищными проектами в ЖК "Долина", ЖК "Санаторный", ЖК "Колизей", созданием дополнительной инфраструктуры в рамках государственных и частных программ, опытом региона по защите прав дольщиков на примере ЖК "Парк Европейский".



