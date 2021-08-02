Общество

Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронками

Общество 02.08.2021 14:21
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02.08.2021 14:21


По решению суда частная стоматологическая клиника выплатит жителю Волжского свыше 840 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская, потерпевший обратился к стоматологам для  установки зубных протезов, но после оказанной услуги обнаружил дефекты выполненной работы. Позже клиент неоднократно обращался в клинику для исправления недостатков по прикусу, но после корректировки зубных протезов дискомфорт так и не прошел, хотя он заплатил стоматологам  270 тысяч рублей. Мужчина направил претензию с требованием вернуть деньги за некачественно выполненные услуги. Однако клиника не захотела отдавать деньги. Тогда пациент  обратился с иском в суд. 

В судебном заседании представитель клиники возражал против удовлетворения исковых требований. Он указал, что все неудобства клиента были вызваны особенностями анатомического строения. При этом добавил, что клиника готова исправить недочеты.

Но судебная экспертиза установила, что при оказании стоматологической помощи были допущены ошибки, которые необходимо устранять путем изготовления новых коронок. Решением Волжского городского суда со стоматологической клиники взыскали свыше 840 тысяч рублей -  стоимость платных услуг, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение требования потребителя, почтовые услуги и  расходы по оплате услуг представителя.

Ответчик обжаловал указанное решение, но Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Волжского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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