Общество

Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочников

Общество 02.08.2021 13:06
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02.08.2021 13:06


Вступило в законную силу судебное решение по иску прокуратуры об обеспечении скорой помощи автомобилями для перевозки инвалидов-колясочников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области,  судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда оставила без изменения соответствующее решение Дзержинского районного суда Волгограда от 13 мая 2021 года. Комитет здравоохранения Волгоградской области обязан будет обеспечить ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» автомобилями, оборудованными для перевозки пациентов с ограниченными возможностями.
Основанием для обращения в суд с соответствующим исковым заявлением послужили материалы надзорной проверки по обращениям граждан, имеющим инвалидность в связи с заболеванием почек. С учетом особенностей болезни они нуждаются в ежемесячном проведении процедуры  гемодиализа, при этом перерыв в лечении угрожает жизни пациентов.
Между тем, их транспортировка к месту получения медицинских процедур затруднена в связи с необеспеченностью ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» автомобилями со специальными устройствами, учитывающими потребности людей с нарушением опорно-двигательной системы. Судебное решение об удовлетворении исковых требований вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле региональной прокуратуры.

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