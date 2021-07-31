Под Волгоградом созрел экзотический розовый банан

Сотрудники оранжереи Волгоградского регионального ботанического сада в Волжском готовятся к сбору урожая розовых бананов. Экзотический фрукт плодоносит третий год подряд, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.
Родиной розового банана является Юго-Восточная Азия. Большинство растений этого вида имеют небольшой размер деревьев - они редко достигают высоты более полутора метров. Розовый банан идеально подходит для выращивания в домашних условиях. Это растение неприхотливое, быстро растет и почти круглый год радует своими плодами. Фрукт очень сладкий на вкус. Обычно растет по 7-9 штук в связке. Посмотреть на урожай розовых бананов можно в оранжереи ботанического сада по предварительной записи.