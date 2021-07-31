Общество

Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в Волгоградской области

Общество 31.07.2021 09:09
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31.07.2021 09:09


До экстремальных температур выше августовской нормы прогреется воздух в Волгоградской области в первую неделю августа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об отметке в 40 градусов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Столь жаркая погода является отклонением от нормы на 7-8 градусов. По данным Гидрометцентра России, с аномалией столкнутся жители не только Волгоградской области, но и соседние регионы. Жара придет в Саратовскую, Ростовскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край и Крым. По словам Романа Вильфанда, экстремально высокая температура прогнозируется и на всем Поволжье.
По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгоградской области ожидается от 34 до 38 градусов, местами грозы и кратковременные дожди. На территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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