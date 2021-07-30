Иконостас и алтарь устраивают в храме Александра Невского в Волгограде











Работы по обустройству возрожденного собора Александра Невского в центре Волгограда вошли в финальную стадию. В активной стадии сейчас устройство алтаря и иконостаса, облицовка мраморными плитами нижней части стен. Почти полностью выполнены мозаичный пол и роспись стен в византийском стиле, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Работы идут строго по графику, отметил губернатор Андрей Бочаров, который сегодня провел выездное совещание на площадке храма. Открытие собора состоится в 2021 году, его освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл по приглашению главы региона. Напомним, текущий год объявлен президентом России годом 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Волгоградская область является одним из федеральных центров празднования.