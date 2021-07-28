Владимир Путин поручил начать школьные выплаты детям со 2 августа





Владимир Путин поручил начать выплаты на подготовку детей к школе в размере 10 тысяч рублей со 2 августа. Это на две недели раньше намеченного срока. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Такое решение Владимир Путин принял на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году, в котором в режиме видеоконференции также приняли участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов. Президент подчеркнул, что выплаты нужно начать раньше для того, «чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются».

Между тем, в Волгоградской области на конец июля поступило более 180 тысяч заявлений на так называемую школьную выплату на 256 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. По предварительным оценкам, право на единовременную выплату 10 тысяч рублей в регионе имеют порядка 300 тысяч детей. Соответствующее заявление можно будет подать до 1 ноября 2021 года.

Справка. Согласно указу президента единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование в школе.



