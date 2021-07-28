Умер бывший главный врач волжской больницы имени Фишера

Накануне на 75-м году жизни скончался Николай Николаевич Вершков –заслуженный врач РФ, бывший главный врач городской больницы № 1 имени С. Фишера. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, медицина была призванием Николая Николаевича. После окончания Волгоградского государственного медицинского института он прошел путь от врача-терапевта волжской городской клинической больницы № 1 им. Фишера до заведующего отделением анестезиологии и реанимации. В 1996 году он возглавил медучреждение и был его главным врачом в течение почти двух десятилетий. За многолетний плодотворный труд Николай Николаевич был удостоен высокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации», награжден знаком «Отличник здравоохранения». Администрация Волжского выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Скорбит о потере и коллектив больницы. "Главным врачом он стал в тяжелейшее время – в 1996 году, сумев ценой невероятных трудов и усилий сохранить коллектив, сберечь те основы и принципы, которые заложил наш основатель – Самуил Захарович Фишер. Сколько молодых докторов сумел он поставить на ноги, выучить, поддержать, дать им верное направление в жизни! Всегда Николай Николаевич придерживался принципа – сначала научить как должно, а потом как должно и спрашивать. Ни при каких обстоятельствах не нарушал он свое правило – если есть неудача, отвечать самому, но, если есть победа – то это заслуга, в первую очередь, всего коллектива. Как истинный главный врач, знал работу больницы с азов – и как осмотреть пациента, и как наилучшим образом помочь ему. Помогал коллегам независимо от чинов и званий – и санитарочке, и любому врачу, и сильным мира сего – для него все были в первую очередь пациентами, со своими страхами, проблемами и надеждами", - говорится в некрологе.