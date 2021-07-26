День Волжского стал праздником для всех горожан





Празднование Дня города в нынешнем году проходило в Волжском в новом формате – мероприятия проводились в течение недели на различных площадках. Это позволило стать участниками праздника всем желающим и при этом не создавать большого скопления людей.

Мероприятия, организаторами которых выступала администрация города в лице управления культуры, спорткомитета, отделов урбанистики и молодежной политики, МАУ «СГТ», были рассчитаны на разные интересы и возрастные аудитории.

Любителей книг, литературных баталий и конкурсов объединили площадки первого книжного фестиваля Bookfest ; поклонников моды - Fashion-парад, который состоялся в рамках Дня города впервые. Почти 100 участников собрал фестиваль рыболовного спорта «Волжская Fishka», наряду с рыбалкой волжане убрали от мусора берег Ахтубы.

На городском пляже была организована большая развлекательно-игровая программа со спортивными играми и конкурсами, заездом гидроциклов и пляжным волейболом завершилась праздничным фейерверком. Жителей поселка Краснооктябрьский объединил концерт «Город Волжский – город мечты!», который прошел в парке «Семейный», а затем небо над поселком расцветили огни фейерверка.





Накануне празднование 67-летия Волжского проходило в парке «Волжский», на общественном пространстве по упр. Ленина, 97 и на территории речпорта. В парке волжане смогли увидеть и приобрести товары местных производителей, представленных на фестивале «Волжская марка». В нем приняли участие 14 волжских организаций и предпринимателей, а в целом проект, направленный на поддержку местных производителей и популяризацию их продукции, сегодня объединяет около 200 участников.

Всего в парке «Волжский» было организовано порядка 40 площадок, где каждый мог найти для себя что-то интересное: конкурс воздушных змеев, шоу канатоходцев, выступления музыкальных групп, караоке, мыльные пузыри, фотоподиум и т.д.

Общественное пространство у тысячеквартирного дома превратилось в настоящий «Волжский Арбат»: здесь звучала живая музыка, у выставочного зала была развернута экспозиция картин волжских художников и фотовыставка, посвященная 60-летию городской газеты «Волжская правда».

На территории речпорта молодые художники устроили граффити-джем и подарили городу 7 ярких арт-объектов. В ходе праздника состоялось награждение победителей конкурсов, организатором которых выступил отдел молодежной политики администрации Волжского: «Я – будущее», «Лайфхак городу», «Выбросить нельзя оставить», «Настоящее и прошлое». Участники плоггинга собрали на берегу водохранилища 30 кг мусора, экологическую направленность мероприятия поддержали волжане, которые привозили мусор для сортировки и вторичной переработки.

Ярким завершением празднования Дня города стали фейерверки, которые состоялись в парке «Волжский» и в речпорту.