Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя России

Общество 26.07.2021 14:04
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26.07.2021 14:04
Память Героя России Евгения Бармянцева увековечат в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, его имя будет присвоено вновь образованной улице в Советском районе, расположенной недалеко от ул. Тормосиновской и ул. им. комиссара милиции Бирюкова, на территории перспективной застройки.
Евгений Николаевич Бармянцев – уроженец Сталинграда. Он родился в декабре 1943 года. После окончания Тбилисского артиллерийского командного училища проходил службу в частях специального назначения. Несколько раз был в длительных зарубежных командировках в качестве сотрудника военного атташата при Посольстве СССР. Принимал непосредственное участие в планировании и подготовке спецопераций, в том числе марш-броска на Приштину сводного батальона ВДВ в составе миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Указом Президента РФ от 19 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, генерал-лейтенанту Бармянцеву было присвоено звание Героя России. Помимо высшей степени отличия награжден 4 боевыми орденами, медалями.
С инициативой увековечить его память в администрацию обратилось региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
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