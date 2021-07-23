Власти опровергли массовый снос домов в «Белой даче» под Волгоградом





Коттедж в элитном поселке «Белая дача» в Среднеахтубинском районе снесли сегодня утром нанятые владелицей дома рабочие по ее распоряжению. Как сообщил ИА «Высота 102» глава Фрунзенского сельского поселения Игорь Кобликов, региональные власти или федеральные чиновники не проводят массовый снос коттеджей в «Белой даче».

Женщина решила снести свой дом во исполнение решения суда, поскольку судебные приставы заблокировали ей выезд за границу. Кроме того, дом был сгоревшим, а его обломки представляли опасность для окружающих, особенно детей.

«Подростки, дети очень любят лазать по таким обломкам. Собственница, которая давно живет в Москве, исполняла решение суда. Она пригласила тех людей, которые могут разобрать обломки дома и очистить участок, – прокомментировала член Общественной палаты Волгоградской области, Заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок.

После разбора обломков сгоревшего коттеджа в местных сетевых изданиях быстро распространилась н овость о массовом сносе домов в «Белой даче» . «Возникает вопрос: почему позитивные новости не распространяются с такой скоростью, как фейки? Почему представители прессы не удосужились проверить «жареные» факты? На мой взгляд, давно пора начать серьезно относиться к распространению ложной информации, и закон позволяет привлекать СМИ к ответственности», – прокомментировала Казаченок.

Напомним, ранее Краснослободский районный суд по иску районной прокуратуры признал дома в «Белой даче» построенными незаконно – их возвели на земле сельскохозяйственного назначения, не предназначенной для ИЖС. Обязанность по сносу построенных в начале 2010-х годов домов возложена на их владельцев. Решение Краснослободского райсуда оставил в силе Волгоградский областной суд.

Фото: ЦИАН.