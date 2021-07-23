Власти опровергли массовый снос домов в «Белой даче» под Волгоградом

Общество 23.07.2021 19:57
0
23.07.2021 19:57
Коттедж в элитном поселке «Белая дача» в Среднеахтубинском районе снесли сегодня утром нанятые владелицей дома рабочие по ее распоряжению. Как сообщил ИА «Высота 102» глава Фрунзенского сельского поселения Игорь Кобликов, региональные власти или федеральные чиновники не проводят массовый снос коттеджей в «Белой даче».
Женщина решила снести свой дом во исполнение решения суда, поскольку судебные приставы заблокировали ей выезд за границу. Кроме того, дом был сгоревшим, а его обломки представляли опасность для окружающих, особенно детей.
«Подростки, дети очень любят лазать по таким обломкам. Собственница, которая давно живет в Москве, исполняла решение суда. Она пригласила тех людей, которые могут разобрать обломки дома и очистить участок, – прокомментировала член Общественной палаты Волгоградской области, Заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок.
После разбора обломков сгоревшего коттеджа в местных сетевых изданиях быстро распространилась новость о массовом сносе домов в «Белой даче». «Возникает вопрос: почему позитивные новости не распространяются с такой скоростью, как фейки? Почему представители прессы не удосужились проверить «жареные» факты? На мой взгляд, давно пора начать серьезно относиться к распространению ложной информации, и закон позволяет привлекать СМИ к ответственности», – прокомментировала Казаченок.
Напомним, ранее Краснослободский районный суд по иску районной прокуратуры признал дома в «Белой даче» построенными незаконно – их возвели на земле сельскохозяйственного назначения, не предназначенной для ИЖС. Обязанность по сносу построенных в начале 2010-х годов домов возложена на их владельцев. Решение Краснослободского райсуда оставил в силе Волгоградский областной суд.
Фото: ЦИАН.
Реклама
Первый самолет с туристами из Волгограда улетел в Турцию23.07.2021 17:38
Общество 23.07.2021 17:38
Ушел из жизни Александр Никляев, директор филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области23.07.2021 15:58
Общество 23.07.2021 15:58
Улица в центре Волгограда снова станет пешеходной23.07.2021 13:26
Общество 23.07.2021 13:26
В Волгоградской области не удается остановить рост заболеваемости коронавирусом23.07.2021 13:10
Общество 23.07.2021 13:10
Незаконный «Китай-город» под Волгоградом сравняли с землей23.07.2021 12:41
Общество 23.07.2021 12:41
Волгоградка засудила автобусный парк после смерти отца в ДТП23.07.2021 10:52
Общество 23.07.2021 10:52
Младенцу Люциану из Волгоградской области привезли страховой полис домой23.07.2021 09:41
Общество 23.07.2021 09:41
В город под Волгоградом придет «Чистая вода»23.07.2021 08:50
Общество 23.07.2021 08:50
Дорожники извинились за дикие пробки на мосту через Пичугу под Волгоградом23.07.2021 08:44
Общество 23.07.2021 08:44
Главный ветврач Волгоградской области озвучила тревожную статистику по бешенству22.07.2021 19:31
Общество 22.07.2021 19:31
Переписчиков в Волгоградской области вооружат ультразвуком22.07.2021 17:49
Общество 22.07.2021 17:49
СУ СК займется расследованием избиения ребенка около стадиона «Волгоград-Арена»22.07.2021 16:34
Общество 22.07.2021 16:34
Болеют семьями: в Волгоградской области заразились коронавирусом еще 314 человек22.07.2021 16:09
Общество 22.07.2021 16:09
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационар22.07.2021 14:36
Общество 22.07.2021 14:36
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»22.07.2021 12:24
Общество 22.07.2021 12:24
Реклама