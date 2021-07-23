Первый самолет с туристами из Волгограда улетел в Турцию





Сегодня возобновились авиарейсы из Волгограда в Турцию. Как сообщили ИА "Высота 102 в аэропорту, самолет авиакомпании "Red Wings" с 168 пассажирами на борту вылетел в Анталью из аэропорта "Гумрак" еще утром.

Утверждена полетная программа по данному маршруту на июль-август текущего года. Так, авиакомпания "Ямал" будет выполнять чартерные рейсы вместе с туроператором "TUI" с 27 июля по вторникам и пятницам. Во вторник самолеты будут прилетать в Волгоград в 11:30, вылетать в Турцию в 13:30, по пятницам прилет из Антальи ожидается в 12:10, отправление из Волгограда в 14:10.

Также запланирована полетная программа авиакомпании "Северный ветер" совместно с турагентством "Pegas Touristic" с 28 июля дважды в неделю – по средам и воскресеньям. В среду самолеты перевозчика будут прилетать в Волгоград в 00:40, вылетать в Турцию в 02:40, а в воскресенье прилет ожидается в 08:00, отправление в Анталью в 10:00.

Авиакомпания "AZUR Air" совместно с "ANEX Tour" начнет полетную программу в Турцию с 4 августа и выполнит несколько рейсов: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 числа. Прилетать из Антальи самолеты будут в 12:05, отправляться обратно – в 14:00.

Напомним, Росавиация еще с 12 июля объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией в том числе из Волгограда. Открыты перелеты в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир. Граждане могут вылететь с отрицательным ПЦР-тестом или экспресс-тестом на антигены к коронавирусу, либо с сертификатом о вакцинации "Спутником V", либо справкой о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке с данными загранпаспорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда