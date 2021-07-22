Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под Волгоградом





В разбирательстве с захватом земельного надела вдовы землевладельца Ольги Кочетовой во Фроловском районе вскрылись новые подробности. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что женщина обратилась к Президенту России с просьбой помочь восстановить справедливость и наказать виновных в загадочном переходе земли главе местного КФХ Николаю Буланкину. Его интересы на протяжении нескольких лет представлял некто Армен Гюрджян – бывший чиновник администрации города Фролово.

Должность начальника правового отдела Гюрджян занимал в 2018-2019 годах. Тогда же юрист выступал представителем Николая Буланкина в судах, причем в 2019 году он побывал на 20 заседаниях, где ответчиком выступала администрация Фроловского района. По сути, Гюрджян судился практически против своих коллег, ведь в другие рабочие дни он становился на их место и защищал интересы муниципальной власти.

Впрочем, межрайонная Фроловская прокуратура не нашла конфликта интересов в работе Армена Гюрджяна на фермера Буланкина и его муниципальной службе. Формально его работодатель и ответчик по делам нанимателя – разные организации, городская и районная администрации. Зато у надзорного органа нашлись претензии к тому, что свое рабочее время Гюрджян проводит вне стен муниципалитета. В январе 2019 года межрайпрокуратура внесла представление в адрес главы Фролово, которое было рассмотрено и удовлетворено, а начальник правового отдела получил дисциплинарное наказание.

Однако Армен Гюрджян продолжал представлять интересы Николая Буланкина в судебных заседаниях по делам фермера. Вероятно, не бесплатно, поскольку Николай Буланкин в дальнейшем подавал заявления о взыскании судебных расходов. Все это дает основания предполагать, что Гюрджян незаконно занимался предпринимательской деятельностью, в то время как занимал кресло начальника правового отделав администрации. Сведения об индивидуальных предпринимателе Гюрджяне Армене Исааковиче в государственном реестреИП отсутствуют, соответственно, муниципальный чиновник возмездно оказывал услуги без регистрации ИП, совершенно не скрывая этот факт от коллег.

Ольга Кочетова, которая не раз сталкивалась с Николаем Буланкиным и Арменом Гюрджяном на судебных заседаниях, удивлена, что прокуратура не нашла конфликта интересов в действиях юриста. «Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная прямая или косвенная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)», – говорится в законе «О противодействии коррупции». Когда один чиновник судится против другого, представляя интересы частного лица – ситуация, мягко говоря, неординарная, и возникают сомнения – а не договорятся ли коллеги за дверьми зала суда?

Ольга Кочетова, которая ищет справедливости в правоохранительных органах, опасается, что уволившийся с муниципальной службы Гюрджян задействует свое прежнее влияние и бросит тень на администрации города и Фроловского района.