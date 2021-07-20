Телеком 20.07.2021 14:27
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20.07.2021 14:27
МТС проанализировала рынок смартфонов в Волгограде в первом полугодии 2021 года. Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили рекордные 144 млн рублей, что на 6% больше результатов прошлого года за аналогичный период. Средняя стоимость покупаемых устройств выросла на 69%, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.
У волгоградцев все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей: спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые сейчас покупаются, составляет 25 794 рубля. По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла на 69%. В целом сегмент смартфонов до 20 000 рублей уменьшается, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей растет. Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым покупаемым устройством в январе-июне 2021 года.
Самый заметный тренд первой половины 2021 года – увеличение объема встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ – они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти – в 5%.
Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится все больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.
Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Волгограде в первом полугодии 2021 года:
– Apple iPhone 11 128 ГБ
– Apple iPhone 11 64 ГБ
– Samsung Galaxy A02 32 ГБ
– Xiaomi Redmi 9 64 ГБ
– Samsung Galaxy A01
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