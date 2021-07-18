Юг выжигает: осадки обещают только в Волгоградской области





На большей территории Южного федерального округа осадков не предвидится, только в Волгоградской области сегодня и завтра местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер при грозе будет достигать 15-20 метров в секунду. Во всех регионах юга России установилась сильная жара. Так, в Калмыкии температура достигла 42-44 градусов, в Адыгее – 39 выше нуля, в Ростовской области – 40-41 со знаком плюс, в Астраханской области также 40-42 градуса жары, в Краснодарском крае, за исключением Черноморского побережья, – 39...40° градусов выше нуля. В Волгоградской области также обещают 42-градусную жару. Сохраняется в Южном федеральном округе и высокая пожароопасность.



