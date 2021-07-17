Вредные бактерии нашли в мясе в Волгоградской области

Общество 17.07.2021 17:29
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17.07.2021 17:29
Из 400 проб мясной продукции, продаваемой в Волгоградской области, 3,5% образцов провалили анализ на микробиологическую загрязненность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, по физико-химическим показателям и химической контаминации все пробы успешно прошли проверку.
Исследование проводили специалисты Роспотребнадзора в первом полугодии 2021 года. Продавцам и поставщикам мясной продукции, пробы которой не прошли проверку на наличие бактерий, выдано предписание снять товар с продажи. В связи с выявленными нарушениями в управлении Роспотребнадзора выписали штрафы юридическим лицам и предпринимателям на общую сумму 175 тысяч рублей.
Фото: ArturVerkhovetskiy, ru.depositphotos.com.
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