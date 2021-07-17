Происшествия

Пожарные спасли мужчину из горящего барака в селе Волгоградской области

Происшествия 17.07.2021 10:44
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17.07.2021 10:44


Устанавливается причина крупного пожара в селе Левчуновка Николаевского районе, где минувшим вечером едва не погиб 28-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102№ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на юго-восточной окраине села сгорел барак площадью 96 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 22.30. Прибывшие на место ЧП расчеты 92-й пожарной части поселка Степновского спасли мужчину и передали его медикам. Спустя 43 минуты после вызова, в 23.13, охваченное огнем здание было потушено.

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