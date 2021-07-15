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Для волгоградцев Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»

Телеком 15.07.2021 18:00 Реклама
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15.07.2021 18:00 Реклама


Билайн запустил новое предложение для жителей Волгоградской области — в интернет-магазине и розничной сети оператора стартовала акция «3 в 1: по цене смартфона!», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. 
В рамках этой акции клиенты Билайн получат возможность приобрести смартфоны Xiaomi по выгодной цене в комплекте с пакетом услуг связи и дополнительными товарами/услугами, включая наушники, беспроводные аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки.
В акции «3 в 1: по цене смартфона!» представлены смартфоны Xiaomi Redmi 9 32 ГБ и 64 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ и 128 ГБ), а также Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 ГБ.
Например, в акционный комплект вместе с одним из популярных смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ) входят опция «4 000 рублей на связь по акции» и дополнительных товаров/услуг, стоимостью 3 000 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 16 990 рублей (вне акции) до 9 990 рублей.
На выбор клиента Билайн предлагает защитные пленки и стекло, кабели, чехлы, набор батареек, моноподы, наушники, гарнитуры, авто держатели, чистящие средства, внешние аккумуляторы, карты памяти, USB-накопители, беспроводные наушники, колонки. А также дополнительные услуги, например, услуга страхования «Защита экрана», подписки «4в1» | «more.TV» | «START» сроком на 6 месяцев в онлайн сервисе «Билайн ТВ» (12+).
Акция «3 в 1: по цене смартфона!» проводится с 12 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу — https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/3-in-1/
Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Список тарифных планов, на которых доступна Акция: тарифные планы линейки «Близкие люди», «Близкие люди+», а также «На максимум!», «На максимум+!» и «СуперСИТИ» (в г. Москве и Московской области). Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru.
Услуга «Защита экрана» от АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) сроком на 3, 6 и 12 мес. на выбор клиента. Услуга предоставляется при информационно-технической поддержке АО «НСК» и оператора электронных денежных средств АО «Альфа-Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1326). Стоимость и подробности здесь.  

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