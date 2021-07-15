Общество

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте

Общество 15.07.2021 16:01 Реклама
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15.07.2021 16:01 Реклама


Ворошиловский торговый центр при поддержке Комитета по здравоохранению Волгоградской области и администрации Волгограда проводит акцию «Безопасный шопинг #вместепротивСovid».  Как сообщала ранее «Высота 102», любой житель Волгограда и Волгоградской области, прошедший полную вакцинацию двумя компонентами и получивший прививочный сертификат в период с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2021 года, имеет возможность получить в подарок шопинг.
Всего в подарочном фонде 218 сертификатов на покупки в ТЦ «Ворошиловский» общей стоимостью 640 000 руб., из них:
– 3 сертификата по 25 000 руб.;
– 5 сертификатов по 15 000 руб.;
– 10 сертификатов по 10 000 руб.;
– 20 сертификатов по 5 000 руб.;
– 30 сертификатов по 3 000 руб.;
– 50 сертификатов по 2 000 руб.;
– 100 сертификатов по 1 000 руб..

Розыгрыш призов состоится 4 сентября 2021 года в прямом эфире YouTube-канала и Instagram Ворошиловского торгового центра.
Где и как зарегистрироваться для участия в акции
• На сайте Ворошиловского торгового центра необходимо найти баннер «Безопасный шопинг», кликнуть на кнопку «Принять участие в акции» и перейти сайт регистрации.
• Внимательно заполнить все поля: 
– ФИО, номер телефона и электронная почта. Эти данные необходимы для сверки прививочного сертификата, рассылки подтверждения об участи в акции, связи с вами в случае выигрыша;
– дата рождения (в акции участвуют лица старше 18 лет);
– адрес регистрации (в акции принимают участие только жители Волгограда и Волгоградской области).
• Загрузить фотографию QR-кода или сертификата о вакцинации.
При этом обязательно должны быть хорошо видны ФИО и отметки о двух этапах прививки. Если сертификат в виде книжечки, приложить надо два фото: обложку и внутренний разворот с отметками. Подлинность сертификата проверяется специалистами Комитета по здравоохранению Волгоградской области.
• Подтвердить согласие на обработку персональных данных и согласию с правилами акции.
• Нажать на плашку «Зарегистрироваться». Если все сделано правильно, через несколько секунд на экране появится сообщение «Регистрация завершена».
• Проверить  электронную почту. На неё придёт письмо с подтверждением регистрации и номером участника.
Также зарегистрироваться до 1 сентября 2021г. (часы работы: с 10.00 до 22.00, обед 13.00-14.00) можно на промо-стойке в ТЦ «Ворошиловский» рядом с  пунктом вакцинации.  
Подробности об организаторе и мероприятии  –  на сайте voroshilovskiy-tc.ru.
Положение о проведении акции здесь.
Ворошиловский торговый центр традиционно поддерживает полезные социальные инициативы и создаёт свои. Масштабный розыгрыш сертификатов на шопинг направлен на стимуляцию массовой вакцинации против коронавируса.





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