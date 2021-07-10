Общество 10.07.2021 14:55
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10.07.2021 14:55
Сертификаты на шопинг в сумме от одной до 25 тысяч рублей разыграют в Волгограде среди вакцинированных жителей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в оперативном штабе Волгоградской области. Одним из организаторов акции является областной комитет здравоохранения.
Всего будет разыграно 218 сертификатов на шопинг среди жителей региона, которые прошли вакцинацию в период с 1 июля по 1 сентября текущего года в любом из прививочных пунктов Волгоградской области. Для участия в акции необходимо посетить Ворошиловский торговый центр, где на стойке регистрации предъявить сертификат о вакцинации и заполнить специальную анкету. Итоги акции подведут 4 сентября - финал пройдет в режиме онлайн одновременно на двух популярных интернет-площадках, имена победителей объявят в прямом эфире.
Тем временем, по данным облздрава, вакцинация в Волгоградской области набирает обороты. Накануне прививку от коронавируса сделали 15426 человек – это рекордный показатель за сутки. Причем побит рекорд и по количеству жителей, прошедших только первый этап — 10770 человек. По сравнению с весенними месяцами темпы иммунизации выросли почти в три раза.
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