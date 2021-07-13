Человек сгорел вместе с дачей в Волгограде





Деревянный дом вместе с жильцом сгорел в дачном массиве в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, личность погибшего пока не установлена.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что огонь вспыхнул накануне около 23:00 в СНТ "Дзержинец". На улице Латошинская по всей площади горел частный дом размером 30 кв.м. Пожар удалось ликвидировать за 28 минут. Причина возгорания устанавливается.



