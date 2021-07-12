В Волгоградской области молодые семьи могут купить квартиру в ипотеку по ставке от 2% годовых





АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» с 2018 года выдает льготные ипотечные займы со сниженной процентной ставкой участникам федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, семьи-участники программы обязательно должны быть признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также льготный ипотечный заём могут получить семьи, у которых есть Свидетельство на социальную выплату по федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Социальную выплату можно направить на погашение уже взятого ипотечного кредита или использовать её в качестве первоначального взноса.

Оформить ипотеку на покупку квартир по данной программе можно по ставке от 2,0% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования —до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

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здесь . Подробности об условиях предоставления ипотеки по программе «Молодая семья»



