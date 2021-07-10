Происшествия

Удар двух легковушек на перекрестке в Волгограде попал на видео

Происшествия 10.07.2021 09:52
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10.07.2021 09:52




Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня утром в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте с ул. 64-ой Армии на улицу Вельботную не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество движения машине «Volkswagen». В результате обе легковушки столкнулись. От удара одна из машин въехала в столб, другая выехала за пределы дороги на пешеходную зону. Момент столкновения записали камеры уличного видеонаблюдения. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители осмотрены медиками, в госпитализации они не нуждаются. На место работает наряд ГИБДД.

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