В Волгограде открылся новый магазин «Пятёрочка»





Праздничное открытие нового магазина состоялось 2 июля. На мероприятии ростовые куклы привлекали гостей, для детей была организована анимация и аквагрим. В фотозоне можно было сделать моментальные фотографии. Также работал бар с прохладительными напитками.

В новом магазине, который стал уже десятым по счету, открытым в городе с начала этого года, сделан акцент на свежесть товаров и удобство для покупателей. Почти половина торгового зала–продукты категории «фреш»: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, все вместе – это более 40% от всего ассортимента.

Как сообщает ИА «Высота 102», на полках магазина активно представлены и любимые волгоградцами товары локальных производителей: «Волгомясомолторг», Волгоградский мясокомбинат, «Краснодонское», 7 местных производителей хлебобулочных изделий, Молсыркомбинат «Волжский», «Дона», «Продукты из Елани».

Вместе с этим в новой «Пятёрочке» теперь можно найти большой ассортимент готовой продукции – более 40 наименований салатов, сендвичей, супов и других блюд. Также есть отдельная зона с кофе, где можно приготовить свежий горячий напиток и взять его с собой. В центре зала работает печь, которая несколько раз в день готовит до 40 позиций свежих хлебобулочных изделий.

Что немаловажно – при всех значительных изменениях, это все та же привычная «Пятёрочка» с доступными ценами.