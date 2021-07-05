Общество

Сосновый лес на разделительной полосе в Волгограде избавят от пыли

Общество 05.07.2021 12:20
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05.07.2021 12:20


Система автополива с функцией дождевания смонтирована на разделительной полосе вдоль проспекта им. Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, где этой весной высадили хвойные растения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, подрядная организация провела модернизацию системы орошения в зеленой зоне между проезжими частями Первой продольной магистрали от пл. Возрождения до ул. Штеменко. Здесь заменили изношенные участки водовода, оснастили сеть капельными и дождевыми оросителями. Поливочный водопровод обеспечит уход за зелеными насаждениями на территории более 9 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что капельный полив позволит поддерживать оптимальный уровень влажности для молодых хвойных растений на открытом воздухе. Для каждого насаждения новый трубопровод предусматривает персональную ветвь с техническими характеристиками, подобранными индивидуально в соответствии с размером растения. Капельное орошение будет проводиться ежедневно минимум в течение часа.  Всего на зеленой зоне будет высажено более 2 тысяч растений.  
Отдельно оборудована автоматическая система ухода за газонным покрытием – полив будет осуществляться дважды в сутки в период с 20-00 до 8-00. Также систему орошения дополнили функцией дождевания - особенность этого метода заключается в том, что форсунки направляют поток воды вверх. Это позволит на постоянной основе смывать пыль с деревьев и кустарников. Дождевальная система будет работать на разделительной полосе каждый вечер с 18-30 до 20-00 часов.

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