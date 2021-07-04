В центре Волгограда пропала женщина в синих шортах в горошек

Происшествия 04.07.2021 18:02
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04.07.2021 18:02
Шестой день в Волгограде разыскивают 42-летнюю Светлану Орлову, которая ушла из дома на улице Дымченко 28 июня и не вернулась. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о пропаже с призывом помочь найти безвестно исчезнувшую волгоградку появилась в социальных сетях.
В день исчезновения на женщине была синяя футболка с мелким принтом, синие шорты в мелкий горошек и белые шлепки на черной платформе. С собой у Светланы Орловой были черная сумка, телефон и ключи. Родственники и близкие, разместившие объявление, описали пропавшую как женщину среднего телосложения ростом около 165 сантиметров с красно-рыжими волосами.
Информация уточняется в полиции. Всех, кто видел или располагает сведениями о местонахождении Светланы Орловой, просят сообщить по телефонам 8-905-433-58-70 или 102.
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