Общество

Ремонт послевоенной школы провалили в Волгограде

Общество 03.07.2021 10:19
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03.07.2021 10:19


Администрация Волгограда направила в адрес ООО «Эльмонт» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Причиной стало грубое нарушение подрядной организацией сроков исполнения работ по капитальному ремонту здания школы №36 в поселке Ангарский, пояснили ИА «Высота 102» в мэрии.
Подрядной организацией допущен срыв сроков выполнения работ практически по каждому из направлений: усилению несущих конструкций, обустройству инженерных сетей, ремонту фасада и т.д. Срок исполнения всех работ по контракту  - 1 августа 2021 года, в настоящее время они выполнены не более чем на 30 процентов. Кроме уведомления о решении расторгнуть контракт муниципалитет также направил в адрес компании требование об уплате порядка 2 млн рублей по банковской гарантии в связи с невыполнением взятых на себя обязательств.
Сразу после завершения процедуры расторжения контракта муниципалитет организует конкурсную процедуру по определению нового исполнителя  работ по ремонту социального объекта.
Школа по ул. им. Римского-Корсакова, 1 была построена в 1950 году. С момента возведения здание ни разу капитально не ремонтировалось, и к 2017 году пришло в непригодное для использования состояние. В 2017 году по итогам технического обследования здания муниципалитет принял решение перевести учеников и педагогов школы № 36 в МОУ СШ № 67, расположенное на улице Ангарской.

 
 

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