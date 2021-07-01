



Определен победитель электронного конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по реконструкции Третьей продольной магистрали в Волгограде и Городищенском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работу выполнит АО "Группа компаний "ЕКС" за 1 миллиард 672 миллиона 924 тысячи 149 рублей. Эта компания стала единственным участником конкурса.

Отметим, что АО "Группа компаний "ЕКС уже возводит в Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения, в частности, переливную плотину для обводнения поймы. Кроме того, компания выиграла конкурс с ограниченным участием на строительство первого этапа трассы, которая свяжет "танцующий" мост с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу.

Начало масштабной реконструкции проблемного участка на Третьей продольной магистрали в Волгограде представители областного комитета транспорта и дорожного хозяйства анонсировали в апреле текущего года. Тогда сообщалось, что дорожникам предстоит реконструировать почти 3,2 км дороги, включая участок через железнодорожные пути в районе поселка Водстрой. Здесь планируют возвести путепровод, а саму дорогу расширить с двух до четырех полос. Срок исполнения контракта - три года. Готовый объект должен быть сдан к 15 ноября 2023 года.





Согласно технической документации, "Реконструкция автомобильной дороги "3-я Продольная магистраль" на участке км 4+800 – км 7+000" проводится в границах Волгограда и Городищенского района области. В настоящее время, согласно распоряжению областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, который выступает заказчиком работ, в Городищенском районе изымаются земельные участки для государственных нужд. Всего будет изъято 10302 кв.м. земли на территории Орловского сельского поселения, которые вошли в план межевания территории. Согласно данным публичной кадастровой карты, это земли сельскохозяйственного назначения и находятся они в частной собственности.