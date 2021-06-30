Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без прав

Происшествия 30.06.2021 11:45
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30.06.2021 11:45
Под колесами мусоровоза погиб 45-летний водитель легкого мотоцикла «Jialing» в поселке Елань Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мотоциклист без водительского удостоверения ехал в сторону улицы Советской, и при повороте на улицу Вокзальная он не справился с управлением и опрокинулся. Перед опрокинувшимся мотоциклом без номеров не успел затормозить 48-летний водитель мусоровоза из Саратовской области. В результате наезда тяжелого автомобиля «ГАЗ-КО440-2» житель Елани скончался на месте ДТП.
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