



Свое «боевое крещение» спасатель из Камышина Дмитрий Борисов помнит так отчётливо, будто оно случилось вчера или даже сегодня. Крещенский сочельник с морозами до 25 градусов, звонок от гуляющих по набережной очевидцев: «Человек провалился под воду», экстренные сборы и выезд на место. Совсем недавно эта история получила неожиданное продолжение – за спасение едва не замёрзших в воде рыбаков молодой мужчина получил благодарность от Владимира Путина. О рабочих буднях, «лекарстве» от выгорания и неожиданной реакции на внимание президента Дмитрий Борисов рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

В Камышинское поисково-спасательное подразделение ГКУ «Служба спасения» Дмитрий Борисов пришёл два года назад. На месте сразу же понял, что его работа — не для всех. Слишком уж много рисков, физических и эмоциональных нагрузок.

- Некоторые сотрудники экстренных служб говорят, что работа подстерегает их буквально повсюду. А у меня был всего один подобный случай в жизни. Школьником я шёл с другом домой и увидел, как машина на полной скорости сбила женщину. Уже тогда мы знали, что трогать пострадавшего нельзя, поэтому помогли лишь отчасти — немного перенесли женщину в сторону и вместе с ней дождались скорой, — вспоминает молодой мужчина. — А других ситуаций, слава богу, не было. Оно и к лучшему.





В рабочих буднях спасателей хватает острых сюжетов. Однако они сами говорят о них весьма обыденно. И дело здесь вовсе не в профессиональном выгорании, а в умении сохранить трезвую голову в любых, даже самых экстремальных ситуациях. О своём первом серьёзном задании Дмитрий Борисов говорит так же спокойно: словно вновь проживая те события и оценивая правильность каждого шага.

- В Крещенский сочельник мы получили вызов: гуляющие по набережной жители заметили провалившегося под лёд рыбака. Мы с ребятами быстро среагировали, сели на судно на воздушной подушке «Кайман-10» и уже через пять минут были на месте, — Дмитрий Борисов в деталях рассказывает о том дне. — Выяснилось, что примерно в 300 метрах от берега в воде оказались сразу двое мужчин — 70-летний дедушка уже замерзал и нуждался в срочной помощи. Другой рыбак смог вскарабкаться на лёд. Мы сходу оценили ситуацию и сперва достали пожилого мужчину, а потом — его молодого компаньона. По правде говоря, то, что другим людям кажется чем-то экстраординарным, для нас — обычная работа. Работа, которая выполнена качественно. После этого происшествия молодой рыбак приезжал к нам с благодарностями. Рассказывал, что дедушка рыбалил уже много лет и даже не мог предположить, что очередной выход на воду мог стать для него последним.

Что стоит за профессией спасателя, многие волгоградцы понимают уже задним числом, признаёт Дмитрий Борисов. Опасно купаться из-за сильного течения? Не стоит заходить в воду подшофе? Повременить с зимней рыбалкой до появления прочного льда? Слыша реальные случаи из практики, многие горожане всё же упорно гнут свою линию: «Мы пробовали так сто раз, всё было нормально».

Людей чаще всего губит излишняя самоуверенность. Зимой голодные до рыбы удильщики бегут на лёд толщиной всего 5-6 сантиметров, летом люди заходят в воду, не умея плавать или перебирая с алкоголем. Круглый год мы разговариваем с отдыхающими и рассказываем не о каких-то далёких вещах, а о том, что случалось здесь, в нашем регионе, буквально вчера или сегодня. Но кто-то пропускает наши слова мимо ушей: «С нами ничего не будет». Правда, многих отрезвляет статистика — по России, конкретно по Волгоградской области. Когда говоришь, сколько людей провалились под лёд или утонули в реках и озёрах, взгляд собеседника немного меняется.





Собираясь на очередную смену, спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения морально настраивает себя на любой сценарий. Именно этот настрой, уверен мужчина, и помогает ему не выбиваться из колеи после откровенно тяжёлых ситуаций.

- Каждый из нас прекрасно понимает возможные опасности и постоянно готовится ко встрече с ними. Например, для нас, водолазов, погружение на глубину 10 метров — совершенно обычное дело. Мы понимаем также, что вызов может поступить в любой момент, и на реагирование у нас будет всего две-три минуты. Я, кстати, не верю ни в какие приметы. Многие сотрудники экстренных служб, например, не любят, когда им желают спокойной смены. Я к этому отношусь спокойно. Если что-то должно случиться — случится в любом случае. А нет, значит, нет, — убежден сотрудник ГКУ «Служба спасения». — Чтобы морально разгрузиться после рабочих будней, я люблю уходить на рыбалку. Только летнюю. Это великий отдых! Особенно нравится сидеть с удочкой в одиночку, без больших компаний.





Об объявленной Владимиром Путиным благодарности Дмитрий Борисов говорит очень скромно. Признаётся, что сначала счёл присланный в рабочий чат документ шуткой коллег.

- Честно говоря, сначала подумал, что кто-то баловался в Photoshop, — улыбается сотрудник Камышинского поисково-спасательного подразделения. — На смене убедился в том, что это правда. Я был в шоке. И родители, и друзья удивились ничуть не меньше. Сказали, что гордятся. Знаете, как это мотивирует!

Автор текста: Виктория Чумакова