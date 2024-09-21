Под Волгоградом в станице Глазуновской простились с двумя бойцами СВО





В Кумылженском районе Волгоградской области за неделю прошли сразу две церемонии прощания с местными жителями, погибшими в специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу райцентра, обе траурные церемонии состоялись в станице Глазуновской.

18 сентября сельчане проводили в последний путь Мирзоева Маруфа 1985 года рождения.

- С началом СВО Маруф вступил в ряды ЧВК «Вагнер», показал себя храбрым и смелым воином. Награжден медалями «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута». В ходе боев был тяжело ранен в область сердца, во время реабилитации получил российское гражданство, чем был очень горд, — сообщил глава Кумылженского района Валерий Денисов.

Несмотря на серьёзную травму, в сентябре 2023 года боец завершил реабилитацию и вновь подписал контракт. На этот раз с Минобороны России.

Впоследствии в тяжёлых боях опять получил увечья. Награждён командованием медалью «За храбрость». После лечения Маруф Мирзоев вновь отправился на передовую.

Герой погиб при исполнении боевой задачи под поселком Работино. Похоронен в хуторе Чиганаки-1.





19 сентября в станице Глазуновской простились с сельским работником Виктором Назаровым. Мужчина 1960 года рождения, несмотря на возраст, подписал контракт и в июле 2024 года ушёл на фронт в штурмовое подразделение. Погиб 4 сентября под Марьинкой.

Фото: администрация Кумылженского района