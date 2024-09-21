Общество

«Пьёт из унитаза и строит мусорные баррикады»: волгоградцы бьют тревогу из-за «особенного» соседа

Общество 21.09.2024 13:55
0
21.09.2024 13:55


В Дзержинском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №27 на ул. Константина Симонова бьют тревогу из-за «особенного» соседа. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина превратил трёхкомнатную квартиру в свалку, из-за чего целый подъезд задыхается от вони, а весь дом наводнили полчища тараканов.



- Я проживаю в первом подъезде на пятом этаже. Надо мной находится квартира, где проживают два брата. Трагедия этой семьи развивалась на глазах у всего дома. У них умерли родители, после чего один из мужчин спился, а у второго начались проблемы с головой. Насколько мне известно, у него определённые расстройства, из-за чего он стоит на учёте и регулярно проходит лечение в психиатрической больнице. Сейчас вот как раз его вновь положили, — рассказала Зинаида Панфёрова.

По словам женщины, каждый раз после выписки домой весь дом наблюдает, как волгоградец принимается ежедневно таскать в квартиру бытовой мусор.

- Это всё происходит уже 20 лет, и никто ничего не может сделать. Мы с председательницей ТСЖ недавно уговорили впустить нас в квартиру. Вы не представляете, что там творится. Все комнаты и коридоры засыпаны мусором, отходами. Тараканы повсюду. Мы неоднократно вызывали врачей, и они нам объяснили, что такого рода люди по-другому воспринимают мир. Им кажется, что они не мусор таскают, а строят, ремонтируют, — добавила жительница.

Собственница сетует, что опекунов, способных реально следить и помогать по дому, у «особенного» мужчины нет, из-за чего опасности подвергается не только он сам, но и весь девятиэтажный дом.

- Они проживают в квартире вместе с братом, но из-за пристрастия к алкоголю ему, скорее, самому нужна помощь. В итоге мужчина с серьёзным диагнозом предоставлен сам себе. Никакого ухода, внимания — ничего. При этом мы боимся происходящего в этой квартире. Когда его выписывают из больницы от них постоянно идёт грохот, шум, какой-то нечеловеческий рёв, — подчеркнула Зинаида Панфёрова.

Примечательно, что живут братья в спартанских условиях, и дело не только в горах мусора, но огромных долгах, скопившихся после смерти родителей.

- За квартиру они не платят. У них отключены все сети, за исключением водоснабжения. Однако вода есть только в туалете. Из-за того, что они постоянно затапливали соседей, специалистам пришлось заглушить часть коммуникаций. В итоге они моются и набирают воду для готовки из сливного бочка, -отметила волгоградка.

Жильцы дома подчёркивают, что в столь бесчеловечных условиях не пожелают проживать никому. Они неоднократно пытались привлечь внимание к сложившейся ситуации и городских властей, и социальных служб, и медиков, однако по настоящее время безуспешно.

- Квартира не приватизирована и предоставлена жильцам по договору социального найма. В ней официально зарегистрированы двое мужчин, а также несовершеннолетний ребёнок, который фактически никогда здесь не проживал. Мы обращались везде: в жилищную инспекцию, прокуратуру, администрацию. Один из жильцов этой злополучной квартиры имеет инвалидность по психиатрическому диагнозу. Он объективно не может за собой сам ухаживать и представляет сам для себя опасность. Мы хотим, чтобы ему был назначен опекун, который бы помог решить эту ситуацию, — рассказала председатель ТСЖ «Доверие» Екатерина Рогожева.

В настоящее время долги за «мусорную» квартиру перевалили рубеж в несколько сотен тысяч рублей. Это нелёгкое бремя все минувшие годы несут на себе другие собственники.

- За трёхкомнатную квартиру они не платят вообще. Всё легло на плечи ТСЖ. Никаких мер в этом плане не принимается. Везде одни отписки. Все ведомства кивают друг на друга, ссылаясь, что данный вопрос не входит в их компетенцию, - добавила председательница.

Руководительница предоставила в редакцию несколько официальных ответов от администрации Волгограда. Согласно тексту одного из документов, специалисты хотели бы помочь в спасении инвалида, но увы — не смогли до него достучаться.

- Согласно ответу из ГКУ «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда», по информации «Единой информационной системы органов социальной защиты населения Волгоградской области» по вышеуказанному адресу значится гражданин Ефремов А.А., 1981 года рождения, инвалид 2 группы по общему заболеванию. При посещении специалистами ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» дверь специалистам никто не открыл, выяснить состояние нуждаемости в оказании социальных услуг не представилось возможным, — говорится в ответе контрольного управления главы Волгограда от 20 августа 2024 года.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к городским властям с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в девятиэтажке на ул. Константина Симонова.

- В соответствии с действующими нормами федерального законодательства нанимателю направлено уведомление о необходимости привести жилое помещение в порядок и погасить имеющуюся задолженность. Также в рамках отведенных полномочий о данной ситуации муниципалитет проинформировал профильное медицинское учреждение и профильное региональное ведомство в целях принятия решения об оказании гражданину помощи, — подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, пока городские власти и социальные службы собираются с силами, чтобы всё же найти способ достучаться до нанимателей злосчастной квартиры, собственники других квартир вынуждены мириться с полчищами тараканов и неприятным запахом, молясь о том, чтобы в захламлённой квартире не произошёл пожар.

Фото и видео: Екатерина Рогожева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2024 14:45
Общество 21.09.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 13:14
Общество 21.09.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 09:18
Общество 21.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 08:44
Общество 21.09.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:56
Общество 20.09.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:26
Общество 20.09.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:03 Реклама
Общество 20.09.2024 21:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2024 19:12
Общество 20.09.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 14:34
Общество 20.09.2024 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:58
Общество 20.09.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:31
Общество 20.09.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:29
Общество 20.09.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 12:22
Общество 20.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Волгограде позеленеет дорога «силовиков»: на ул. Краснознаменской высадят полсотни елейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
«Пьёт из унитаза и строит мусорные баррикады»: волгоградцы бьют тревогу из-за «особенного» соседаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Первая женщина стала помощником машиниста на волгоградских поездахСмотреть фотографии
12:38
От кабин почти ничего не осталось: под Волгоградом столкнулись грузовики Mitsubishi и КамАЗСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в матче с «Черноморцем»Смотреть фотографии
10:51
Разлетелся капот и оторвало колёса: в ГАИ назвали виновника жёсткого ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Труп спрыгнувшего с моста мужчины всплыл под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде появились подробности смертельного ДТП на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Волгограде из-за «Кросса Наций» изменили схему движения автомобилейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградский следователь Игорь Каргапольцев признан одним из лучших в РоссииСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом за 209 млн рублей отремонтируют дорогу к отдалённым хуторамСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде засняли на видео последствия ДТП с пешеходом на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
Мечтать не вредно: «Ротор» со счетом 1:2 проиграл «Черноморцу»Смотреть фотографии
21:56
В центре Волгограда откопали подвал старинного дворцаСмотреть фотографии
21:26
Дожди? Не жди: в Волгоградской области сбылась примета на Яблочный спасСмотреть фотографии
21:03
«Мой бизнес»: более 1,5 тысяч человек приняли участие в деловой программеСмотреть фотографии
20:43
«Ревнивец или маньяк?»: в Котово лебедь заклевал до смерти четверых детенышейСмотреть фотографии
20:13
Волгоградец получил травмы при падении с моста через ВолгуСмотреть фотографии
19:54
Московский рейс развернули через 20 минут после вылета из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Не мыли посуду три дня»: в Урюпинске постоянные аварии испортили горячую водуСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде мужчина погиб под колесами электропоездаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзонеСмотреть фотографии
16:40
Молодая волгоградка умерла на глазах у очевидцев в фитнес-клубеСмотреть фотографии
16:20
Любой ценой? Бегущие от платных парковок водители «задушили» дворы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
Волгоградские следователи поздравили защитника Сталинграда со 102-летиемСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде при падении с Астраханского моста погиб пропавший программистСмотреть фотографии
15:31
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране трудаСмотреть фотографии
14:34
Элитные авто эвакуировали из центра Волгограда на штрафстоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Суд принял дело в отношении главы Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
13:58
«Ни ответа ни привета»: просьбы жителей Котельниково отсыпать дорогу тонут в глинеСмотреть фотографии
 