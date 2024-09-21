



В Дзержинском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №27 на ул. Константина Симонова бьют тревогу из-за «особенного» соседа. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина превратил трёхкомнатную квартиру в свалку, из-за чего целый подъезд задыхается от вони, а весь дом наводнили полчища тараканов.







- Я проживаю в первом подъезде на пятом этаже. Надо мной находится квартира, где проживают два брата. Трагедия этой семьи развивалась на глазах у всего дома. У них умерли родители, после чего один из мужчин спился, а у второго начались проблемы с головой. Насколько мне известно, у него определённые расстройства, из-за чего он стоит на учёте и регулярно проходит лечение в психиатрической больнице. Сейчас вот как раз его вновь положили, — рассказала Зинаида Панфёрова.

По словам женщины, каждый раз после выписки домой весь дом наблюдает, как волгоградец принимается ежедневно таскать в квартиру бытовой мусор.

- Это всё происходит уже 20 лет, и никто ничего не может сделать. Мы с председательницей ТСЖ недавно уговорили впустить нас в квартиру. Вы не представляете, что там творится. Все комнаты и коридоры засыпаны мусором, отходами. Тараканы повсюду. Мы неоднократно вызывали врачей, и они нам объяснили, что такого рода люди по-другому воспринимают мир. Им кажется, что они не мусор таскают, а строят, ремонтируют, — добавила жительница.

Собственница сетует, что опекунов, способных реально следить и помогать по дому, у «особенного» мужчины нет, из-за чего опасности подвергается не только он сам, но и весь девятиэтажный дом.

- Они проживают в квартире вместе с братом, но из-за пристрастия к алкоголю ему, скорее, самому нужна помощь. В итоге мужчина с серьёзным диагнозом предоставлен сам себе. Никакого ухода, внимания — ничего. При этом мы боимся происходящего в этой квартире. Когда его выписывают из больницы от них постоянно идёт грохот, шум, какой-то нечеловеческий рёв, — подчеркнула Зинаида Панфёрова.

Примечательно, что живут братья в спартанских условиях, и дело не только в горах мусора, но огромных долгах, скопившихся после смерти родителей.

- За квартиру они не платят. У них отключены все сети, за исключением водоснабжения. Однако вода есть только в туалете. Из-за того, что они постоянно затапливали соседей, специалистам пришлось заглушить часть коммуникаций. В итоге они моются и набирают воду для готовки из сливного бочка, -отметила волгоградка.

Жильцы дома подчёркивают, что в столь бесчеловечных условиях не пожелают проживать никому. Они неоднократно пытались привлечь внимание к сложившейся ситуации и городских властей, и социальных служб, и медиков, однако по настоящее время безуспешно.

- Квартира не приватизирована и предоставлена жильцам по договору социального найма. В ней официально зарегистрированы двое мужчин, а также несовершеннолетний ребёнок, который фактически никогда здесь не проживал. Мы обращались везде: в жилищную инспекцию, прокуратуру, администрацию. Один из жильцов этой злополучной квартиры имеет инвалидность по психиатрическому диагнозу. Он объективно не может за собой сам ухаживать и представляет сам для себя опасность. Мы хотим, чтобы ему был назначен опекун, который бы помог решить эту ситуацию, — рассказала председатель ТСЖ «Доверие» Екатерина Рогожева.

В настоящее время долги за «мусорную» квартиру перевалили рубеж в несколько сотен тысяч рублей. Это нелёгкое бремя все минувшие годы несут на себе другие собственники.

- За трёхкомнатную квартиру они не платят вообще. Всё легло на плечи ТСЖ. Никаких мер в этом плане не принимается. Везде одни отписки. Все ведомства кивают друг на друга, ссылаясь, что данный вопрос не входит в их компетенцию, - добавила председательница.

Руководительница предоставила в редакцию несколько официальных ответов от администрации Волгограда. Согласно тексту одного из документов, специалисты хотели бы помочь в спасении инвалида, но увы — не смогли до него достучаться.

- Согласно ответу из ГКУ «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда», по информации «Единой информационной системы органов социальной защиты населения Волгоградской области» по вышеуказанному адресу значится гражданин Ефремов А.А., 1981 года рождения, инвалид 2 группы по общему заболеванию. При посещении специалистами ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» дверь специалистам никто не открыл, выяснить состояние нуждаемости в оказании социальных услуг не представилось возможным, — говорится в ответе контрольного управления главы Волгограда от 20 августа 2024 года.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к городским властям с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в девятиэтажке на ул. Константина Симонова.

- В соответствии с действующими нормами федерального законодательства нанимателю направлено уведомление о необходимости привести жилое помещение в порядок и погасить имеющуюся задолженность. Также в рамках отведенных полномочий о данной ситуации муниципалитет проинформировал профильное медицинское учреждение и профильное региональное ведомство в целях принятия решения об оказании гражданину помощи, — подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, пока городские власти и социальные службы собираются с силами, чтобы всё же найти способ достучаться до нанимателей злосчастной квартиры, собственники других квартир вынуждены мириться с полчищами тараканов и неприятным запахом, молясь о том, чтобы в захламлённой квартире не произошёл пожар.

Фото и видео: Екатерина Рогожева