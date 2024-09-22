



В Волгограде и области в начале предстоящей недели синоптики прогнозируют существенное повышение ночных температур, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— Сегодня, 22 сентября, по области осадков не наблюдается. Ветер западный 6-11 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +7...+12º. Днем температура поднимется до +23...+28º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Уже в понедельник, 23 сентября, ночью температура воздуха опустится до +7...+12º, в северных районах до 0...+5º..

24 сентября в Волгограде и области также будет наблюдаться похолодание в ночное время суток и теплая погода днем.

— День также обещает быть без особых осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12º, в отдельных северных районах 0...+5º. Днем воздух прогреется до +18...+23º, местами до +28º, — уточнили синоптики.