Российский космонавт МКС сфотографировал ночной Волгоград из космоса

Ночными снимками Волгограда, сделанными из космоса, поделился один из членов экипажа Международной космической станции Сергей Рязанский. Фотографию космонавт опубликовал в своем аккаунте в ВКонтакте, передает V102.RU.
По ночной фотографии из космоса Сергей Рязанский предложил отгадать город-герой, дав своим подписчикам несколько интересных исторических наводок. Так, космонавт в подсказках указал, что город является одним из самых протяженных в России и пояснил, что первым названием города является Царицын. Астронавт еще упомянул, что в нем есть самый высокий памятник Ленину, а также самых крупнейших речной вокзал.
Фото: Сергей Рязанский / vk.com