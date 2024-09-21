Первая женщина стала помощником машиниста на волгоградских поездах

Первая на Приволжской железной дороге женщина – помощник машиниста электровоза приступила к работе. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, впервые в организации помощниками машинистов локомотива начали работать женщины. В Саратове ей стала Ольга Выспинская.
В первую поездку она отправилась вместе с машинистом электровоза Андреем Масловым. Они вели пассажирский поезд Симферополь – Пермь по маршруту Саратов – Сызрань. Обратно в Саратов бригада вернулась, управляя пассажирским поездом Анапа – Новокузнецк.
Прежде чем стать работником локомотивной бригады, Ольга прошла предварительный отбор и четырехмесячное обучение в Приволжском учебном центре профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».
Теперь она будет водить пассажирские поезда, курсирующие между Волгоградом, Сызранью и Ртищево, добавили в Приволжской железной дороге.