В Песковатской средней школе Городищенского района с 23 сентября начнутся уроки по алгебре и геометрии для учеников старших классов. Как сообщили V102.RU в комитете образования и науки Волгоградской области, вести уроки будет педагог близлежащей Вертячинской школы.

Напомним, ранее в редакцию V102.RU обратились родители учеников с 9 по 11 классы, которые сообщили о том, что у старшеклассников в новом учебном году не было еще ни одного урока алгебры, геометрии и информатики из-за отсутствия учителя-предметника. Взрослые переживали, что дети просто не сдадут выпускные экзамены. В администрации образовательного учреждения наличие проблемы подтвердили, заверив, что пытаются решить данный вопрос.

После выхода публикации информагентства в профильном комитете Волгоградской области заверили, что проблема уже решена. Буквально в предстоящий понедельник дети приступят в изучению точных наук.

- Учебная программа сформирована с учетом пропущенного материала. Ситуация находится на особом контроле областного профильного ведомства, - пояснили в профильном комитете.

К слову, в сельской школе из-за дефицита педагогов математику и физику в некоторых классах в свободное от службы время ведет батюшка Владимир. Старшеклассники тоже хотели попасть на уроки к священнику, однако отец Владимир из-за загруженности взять новых учеников не смог.